Омича, вложившего 200 тысяч в фондовую биржу, обманули мошенники

СЕГОДНЯ 11:36 2019-09-26T11:36:53+03:00

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Омич случайно зашел на сайт, который рекламировал доход от игры на фондовой бирже. Он оставил свои контактные данные, и вскоре с ним связалась девушка. Она рассказала начинающему брокеру о возможности получать ежемесячную прибыль от вложения денег в торговую платформу брокерской компании. Омичу пообещали, что каждый его рубль принесет 2 рубля дохода, а вывести деньги можно будет в любой момент.

Как рассказали в полиции, чтобы вложить больше денег омич взял кредит в банке. Он перевел на указанный счет 200 тысяч рублей, затем добавил еще 50 тысяч рублей и 150 долларов. Полгода он на сайте наблюдал ежедневный рост его доходов, а после 6 месяцев он решил снять деньги. Однако представители компании в какой-то момент перестали выходить с ним на связь и не вернули деньги.

Омич обратился в полицию, где на мошенников завели уголовное дело. Мошенников пока не нашли, сейчас оперативники устанавливают их личности.

ИСТОЧНИК KP.RU