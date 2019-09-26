2019-09-26T11:39:18+03:00
Происшествия

16-летнюю омичку, зверски забившую родного отца, отправили в психбольницу

Экспертам предстоит установить ее вменяемость
Анна МИКУЛА
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Сейчас школьница находится в изоляторе.Сейчас школьница находится в изоляторе.Фото: Личный архив
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Напомним, эта неоднозначная история произошла в однокомнатной квартире в малосемейке на окраине города. Трагедия случилась 12 мая в неприметной до этого семье. 16-летняя девочка буквально забила насмерть своего 54-летнего отца.

Как стало известно «Комсомолке», сейчас девочка находится в Свердловской клинической психиатрической больнице, где проходит обследование. Медикам предстоит установить, была ли школьница во вменяемом состоянии, когда совершила это преступление.

Вот, что рассказала нам сама Марина Филина (имя и фамилия изменены).

ИСТОЧНИК KP.RU

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