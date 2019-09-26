Омича, заявившего, что его друг – терририст, будут судить

СЕГОДНЯ 10:45 2019-09-26T10:45:48+03:00

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Рано утром 7 августа в полицию позвонил неизвестный и сообщил о готовящемся теракте. Приехавшие на место полицейские обследовали указанное место, но ничего подозрительного там не обнаружили. Информация оказалась ложной.

Выйти на след шутника не составило особого труда. Хулиганом оказался 38-летний сельчанин из Черлакского района, проживающий в Октябрьском округе.

– По версии дознания, на момент звонка фигурант находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина решил отомстить знакомому, который больше года назад прекратил с ним общение. При передаче ложного сообщения обвиняемый указал на своего друга, как на человека, запланировавшего преступление, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Максимальное наказание, предусмотренное санкцией ч. 1 ст. 207 УК РФ, – принудительные работы на срок до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU