В Омске двое рабочих упали со строительных лесов на нефтезаводе

СЕГОДНЯ 09:48 2019-09-26T09:48:09+03:00

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Несчастный случай произошел в Омске 19 сентября на территории нефтезавода. Там со строительных лесов упали двое рабочих подрядной организации, выполнявшей работы на предприятии.

29-летний и 27-летний мужчины изолировали газопровод на высоте 13 метров. Мужчины были в форменной одежде и касках, на строительных лесах были ограждения. Однако это не спасло рабочих от падения. По какой-то причине они не были закреплены страховочным тросом, а прямо под ними проломилась доска, на которой они стояли.

Как рассказали в пресс-службе следственного комитета, оба рабочих получили травмы внутренних органов и переломы. Сейчас они находятся в больнице. Следователи проводят проверку и выясняют все обстоятельства падения, а также устанавливают ответственных за технику безопасности, решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Тем временем, в социальных сетях с мольбой о помощи обратилась супруга одного из рабочих.

- Мой муж с 19 числа находился в реанимации в очень тяжелом состоянии, у него удалена селезенка, переломаны все ребра, отбиты все внутренние органы. Муж был единственным кормильцем в семье, у нас трое несовершеннолетних детей, в данный момент я нахожусь на 8 неделе беременности 4 малышом. Все что за это время предприняла компания, это выслала нашей семье 1000, - написала женщина.

Она надеется, что в скором времени проверка закончится, а ответственные будут наказаны и выплатят ее семье положенную компенсацию.

ИСТОЧНИК KP.RU