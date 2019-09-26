Омичка во время ссоры с подругой накинулась на нее с ножом
Конфликт между подругами произошел в поселке Черлак. Подруга омички пришла к ней в гости накануне вечером. Однако между молодыми девушками внезапно произошла серьезная ссора. 22-летняя девушка внезапно схватила кухонный нож и в порыве злости накинулась с ним на хозяйку дома. Впрочем, ранение было не смертельным, и приехавшие медики спасли жизнь омички.
Как рассказали в пресс-службе полиции, накинувшаяся с ножом девушка уже привлекалась к уголовной ответственности. Ее ранее судили за незаконное проникновение в жилище. На месте преступления стражи порядка изъяли нож, а девушку доставили в отделение полиции. Сейчас ее допрашивают следователи, вероятно, ей грозит очередной срок в тюрьме.
ИСТОЧНИК KP.RU