2019-09-26T09:17:36+03:00
Общество

Омичка во время ссоры с подругой накинулась на нее с ножом

На нее завели уголовное дело
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омичка во время ссоры с подругой накинулась на нее с ножомОмичка во время ссоры с подругой накинулась на нее с ножомФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Конфликт между подругами произошел в поселке Черлак. Подруга омички пришла к ней в гости накануне вечером. Однако между молодыми девушками внезапно произошла серьезная ссора. 22-летняя девушка внезапно схватила кухонный нож и в порыве злости накинулась с ним на хозяйку дома. Впрочем, ранение было не смертельным, и приехавшие медики спасли жизнь омички.

Как рассказали в пресс-службе полиции, накинувшаяся с ножом девушка уже привлекалась к уголовной ответственности. Ее ранее судили за незаконное проникновение в жилище. На месте преступления стражи порядка изъяли нож, а девушку доставили в отделение полиции. Сейчас ее допрашивают следователи, вероятно, ей грозит очередной срок в тюрьме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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