Омича, сорвавшего погоны у участкового, будут судить

СЕГОДНЯ 08:11 2019-09-26T08:11:15+03:00

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Все произошло в одной из квартир на улице 4-я Поселковая в городке Нефтяников. Омич, проживающий в квартире со своей супругой и ее матерью, устроил скандал. Во время ругани мужчина стал угрожать женщинам. Когда пожилая женщина, не выдержав угроз, хотела вызвать полицию, омич выбил у нее из рук телефон. Однако женщине все же удалось вызвать участкового, на которого и набросился омич.

- Проигнорировав законные требования сотрудника, мужчина умышленно нанес полицейскому несколько ударов руками в грудь, после чего оторвал погон с форменного обмундирования, - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

После этого участковому удалось остановить омича и доставить его в отделение полиции. На мужчину завели уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Омичу грозит долгий тюремный срок, его дело будут рассматривать в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU