2019-09-26T07:22:30+03:00
Общество

Омичей удивила толпа людей в форме в центре города

При этом сотрудники УФСИН шли куда-то со служебными собаками
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/chp55Фото: vk.com/chp55
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Омичи, проходившие накануне по центру города, заметили, как им показалось, необычную картину.

– Какая-то движуха в УФСИН на улице Орджоникидзе, СИЗО-1. Сотрудников тьма и очень много собачек! Что случилось? – интересуется один из подписчиков группы «ЧП Омск» в соцсети «ВКонтакте».

Впрочем, уже в этом вопросе есть ответ – рядом с этим местом находится изолятор, и, вероятно, его сотрудники возвращаются после утреннего построения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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