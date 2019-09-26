СЕГОДНЯ 07:17 2019-09-26T09:09:47+03:00

В небе над городом омичи увидели НЛО Фото: vk.com

За инопланетян они приняли ракету «Союз-ФГ» [фото]

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Над Омском горожане накануне поздно вечером заметили неопознанный летающий объект. Многие приняли светящееся «нечто» за комету, некоторое же подумали, что в небе летают инопланетяне. Снимки, выложенные в социальные сети, вызвали бурную реакцию у омичей. Однако все оказалось гораздо прозаичнее – омичи в небе наблюдали запуск космического корабля «Союз-ФГ».

- Пуск ракеты «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-15» запланирован на 16.57 мск 25 сентября. Корабль доставит новый экипаж на Международную космическую станцию 25 сентября в 22:45 мск, - пояснил кто-то из омичей в комментариях.

Свечение в небе было видно из центра городаФото: vk.com

Известно, что космический корабль запускали с Байконура в Казахстане. Так как накануне вечером небо было ясное, омичи могли увидеть в небе полет корабля.

ИСТОЧНИК KP.RU