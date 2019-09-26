2019-09-26T05:25:33+03:00
Общество

В Омске на три недели перекрыли улицу Бударина

Там проводят работы по благоустройству
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске на три недели перекрыли улицу БударинаВ Омске на три недели перекрыли улицу БударинаФото: пресс-служба администрации города Омска
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В Омске с сегодняшнего дня, 26 сентября, перекрыли улицу Бударина для всех видов транспорта. Движение на участке улицы Бударина от улицы К. Либкнехта до улицы Щербанева будет закрыто до 23:59 16 октября. Все это время там сможет ездить только специальная техника, которая будет проводить работы по капитальному ремонту и благоустройству улицы. Работы продолжатся и в следующем году.

- Эти меры предпринимаются на основании обращения департамента городского хозяйства в связи с проведением благоустройства улицы Бударина в рамках реализации на территории города программы «Формирование комфортной городской среды», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Также на улице Бударина и прилегающей к ней площади будет запрещена парковка. Автомобилистам следует заранее продумать маршрут и место, где оставить машину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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