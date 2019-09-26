В Омске горящий медколледж тушили пять пожарных машин

СЕГОДНЯ 05:03 2019-09-26T05:07:08+03:00

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Вчера, 25 сентября, на Левом берегу случилось ЧП. Загорелось здание медицинского колледжа, расположенного на улице Дианова.

– В 19.13 поступило сообщение о происшествии, – рассказали в пресс-службе областного ГУ МЧС. – По прибытии пожарных подразделений горела кровля актового зала на площади 50 квадратных метров. Эвакуированы 42 человека. От МЧС на месте работали пять единиц техники, два звена газодымозащитной службы, 19 человек личного состава.

Пожар локализован в 19.46, его последствия ликвидированы в 21.09. Пострадавших во время ЧП нет.

Фото: пресс-служба областного ГУ МЧС

Фото: пресс-служба областного ГУ МЧС

ИСТОЧНИК KP.RU