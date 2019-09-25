2019-09-25T14:07:11+03:00
Общество

В Омске ищут мужчину, который два назад уехал в больницу и не вернулся

Он пропал на машине «Волга»
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске ищут мужчину, который два назад уехал в больницу и не вернулсяВ Омске ищут мужчину, который два назад уехал в больницу и не вернулсяФото: vk.com
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Родственники 62-летнего Лакевича Николая пытаются найти мужчину и опубликовали просьбу о помощи в социальных сетях. Николай вышел из дома на улице 4-я Новостроевская в городке Нефтяников еще 23 сентября. Он сел в свою машину марки «Волга» и сказал родственникам, что поехал в больницу на обследование.

Однако через некоторое время родственники мужчины не смогли с ним связаться. Когда они приехали в больницу, оказалось, что там он не появлялся. О местонахождении мужчины до сих пор ничего неизвестно, поэтому родственники через соцсети просят сообщить любую информацию о местонахождении Николая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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