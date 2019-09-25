Омич через форточку забрался в квартиру сестры и украл стиральную машину и болгарку

СЕГОДНЯ 13:42 2019-09-25T13:42:31+03:00

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Сразу две квартирные кражи пришлось расследовать омским полицейским за последние сутки. Первый случай произошел в поселке Солнечном. 34-летний омич пригласил в гости малознакомую женщину, а наутро недосчитался 58 тысяч рублей, а также куртки и сумки. 41-летнюю подозреваемую задержали в ее квартире в доме на улице Бородина. Женщине грозит до 5 лет колонии.

Второй случай произошел Октябрьском округе, в доме на улице Берко Цемента. В квартиру 40-летней омички через форточку забрался ее брат. 38-летний мужчина вынес оттуда стиральную машинку и болгарку. Похищенное он успел сдать в ломбард. Но вскоре подозреваемого задержали.

– Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище», – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Задержанный неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений. Наказание за данное преступление уголовным кодексом предусмотрено в виде лишения свободы сроком на 6 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU