«Авангард» запустил сайт, на котором можно смотреть за строительство новой арены в Омске

СЕГОДНЯ 12:58 2019-09-25T12:58:28+03:00

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В Омске сегодня заработал сайт, на котором можно следить за строительством новой арены в режиме онлайн. В пресс-службе «Авангарда» сообщили, что сейчас «Арена-Омск» полностью снесена, в ближайшее время там начнут вывозить мусор.

Сейчас на сайте можно увидеть гору строительного мусора, который когда-то был спортивным сооружением. Вероятно, омичам станет интереснее наблюдать за комплексом, когда там начнут активно работать строители.

Напомним, «Арена-Омск» была признана аварийной в прошлом году - у нее были выявлены существенные недостатки в несущих конструкциях, поэтому комплекс приняли решение снести. На месте старого комплекса будут строить новый – его строительство планируют завершить в 2022 году. Новая арена будет вмещать 12 тысяч зрителей, а ее стоимость составит 10 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU