В Омске студентка поймала доцента на взятке за экзамен

СЕГОДНЯ 12:14 2019-09-25T12:14:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В Омске осудили уже бывшего доцента кафедры «Вагоны и вагонное хозяйство» университета путей сообщения. Как рассказали в пресс-службе Западно-сибирской транспортной прокуратуры, они выяснили, что к преподавателю обратилась студентка 5 курса – девушка училась заочно и хотела без проблем сдать зачет, а также курсовую и экзамен. За курсовую и экзамен девушка попросила «тройку».

Преподаватель написал на бумажке номер своего телефона и указал сумму в 20 тысяч рублей. Именно столько преподаватель хотел за халявные отметки в зачетке. Спустя некоторое время студентка перевела деньги на карту. Как о взятке узнали в полиции, не сообщается.

Доцента кафедры за получение взятки осудили на 3 года условно с испытательным сроком в 2 года. Также ему нужно будет выплатить штраф в размере 60 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU