2019-09-25T10:29:59+03:00
Общество

В Омске изменят расписание дачные электрички

С октября они станут ездить 2-3 раза в неделю
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске изменят расписание дачные электричкиВ Омске изменят расписание дачные электричкиФото: пресс-служба администрации города Омска
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В Омске с 1 октября изменят расписание дачные электрички. Летом они ходики каждый день, однако теперь они будут ходить несколько раз в неделю, сообщили в пресс-службе компании «Омск-Пригород». С 1 октября изменения коснутся следующих электричек:

№ 6565/6566 Московка — Драгунская — Московка – он будет ездить только по понедельникам, четвергам и воскресеньям.

Электропоезда № 6668 Омск — Колония, № 6348 Колония — Татарская, № 6347 Татарская — Колония, № 6667 Колония — Омск будут курсировать по пятницам, субботам и воскресеньям.

Электропоезд № 6666/6665 Омск — Калачинская — Омск будет ходить только по субботам и воскресеньям.

Омичей просят учитывать изменения в расписании и заранее планировать свой маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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