В Омске изменят расписание дачные электрички
В Омске с 1 октября изменят расписание дачные электрички. Летом они ходики каждый день, однако теперь они будут ходить несколько раз в неделю, сообщили в пресс-службе компании «Омск-Пригород». С 1 октября изменения коснутся следующих электричек:
№ 6565/6566 Московка — Драгунская — Московка – он будет ездить только по понедельникам, четвергам и воскресеньям.
Электропоезда № 6668 Омск — Колония, № 6348 Колония — Татарская, № 6347 Татарская — Колония, № 6667 Колония — Омск будут курсировать по пятницам, субботам и воскресеньям.
Электропоезд № 6666/6665 Омск — Калачинская — Омск будет ходить только по субботам и воскресеньям.
Омичей просят учитывать изменения в расписании и заранее планировать свой маршрут.
ИСТОЧНИК KP.RU