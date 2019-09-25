В Омске легковушка влетела в скорую – пострадали медики

СЕГОДНЯ 09:21 2019-09-25T09:21:25+03:00

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Страшная авария произошла сегодня ночью около половины второго. Аварию на пересечении улиц 12 Декабря и Димитрова устроил молодой 18-летний водитель на машине марки «ВАЗ-21083». Он ехал по улице 12 Декабря в направлении улицы Торговая, а на перекрестке с улицей Димитрова он не уступил скорой с мигалками и сиреной и врезался в нее.

Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции, в результате столкновения два медика из скорой получили травмы. Их доставили в больницу, где их осмотрели врачи. Серьезных травм они не получили, поэтому их отпустили домой.

Сейчас полицейские проводят проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU