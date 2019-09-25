Молодой омич зарезал свою сожительницу за то, что та много пила

СЕГОДНЯ 08:18 2019-09-25T08:19:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Все произошло в квартире одной из многоэтажек на улице Волгоградская. Там проживала 40-летняя женщина со своим 19-летним ухажером. Накануне днем между любовниками произошла серьезная ссора – молодому человеку не нравилось, что его сожительница слишком много пила. Он накинулся на нее с ножом, когда узнал, что женщина продала его смартфон, а на вырученные деньги купила спиртное.

В следственном комитете сообщили, что молодой человек нанес женщине двумя ножами и ножницами множество ранений. От этого она скончалась на месте. Сейчас на парня завели уголовное дело по статье «Убийство». Омича уже допросили следователи, в ближайшее время он отправится в СИЗО на время следствия.

ИСТОЧНИК KP.RU