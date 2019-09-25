2019-09-25T07:54:06+03:00
Общество

Омича, заработавшего на продаже наркотиков на 2 миллиона, будут судить

Он продавал их через интернет магазин
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омича, заработавшего на продаже наркотиков на 2 миллиона, будут судитьОмича, заработавшего на продаже наркотиков на 2 миллиона, будут судитьФото: Михаил ФРОЛОВ
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27-летний омич организовал со своими друзьями интернет-магазин по продаже наркотиков. После этого он распределил роли и стал продавать синтетические наркотики на территории Омска.

- Кроме того, согласно сведениям Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу злоумышленник производил финансовые операции, связанные с легализацией денежных средств, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Деньги, которые омич получал от продажи наркотиков, накапливались у других людей, а затем обналичивались. Всего омичу и его друзьям удалось заработать больше 1,75 миллиона рублей. После того, как его деятельность была раскрыта, на мужчину и его подельников завели уголовное дело. Сейчас его будут судить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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