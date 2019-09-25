Омича, заработавшего на продаже наркотиков на 2 миллиона, будут судить
27-летний омич организовал со своими друзьями интернет-магазин по продаже наркотиков. После этого он распределил роли и стал продавать синтетические наркотики на территории Омска.
- Кроме того, согласно сведениям Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу злоумышленник производил финансовые операции, связанные с легализацией денежных средств, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Деньги, которые омич получал от продажи наркотиков, накапливались у других людей, а затем обналичивались. Всего омичу и его друзьям удалось заработать больше 1,75 миллиона рублей. После того, как его деятельность была раскрыта, на мужчину и его подельников завели уголовное дело. Сейчас его будут судить.
ИСТОЧНИК KP.RU