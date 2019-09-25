2019-09-25T07:06:24+03:00
Общество

В Омске официально начался отопительный сезон

Сначала тепло поступит в садики и школы
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске официально начался отопительный сезонВ Омске официально начался отопительный сезонФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Сегодня, 25 сентября, мэр Омска Оксана Фадина подписала постановление о начале отопительного сезона в Омске с 25 сентября. С сегодняшнего дня тепло дадут сначала в образовательные и медицинские организации, а также дома-интернаты для престарелых и инвалидов, многоквартирные дома, оборудованные общедомовыми приборами учета тепловой энергии.

Как рассказали в мэрии, далее отопление поступит в объекты жилищного фонда: жилые дома, гостиницы, общежития; образовательные организации высшего образования, профессиональные образовательные организации, организации дополнительного профессионального образования.

Таким образом, в домах горожан батареи потеплеют в течение нескольких дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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