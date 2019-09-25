2019-09-25T05:31:49+03:00
Общество

Мошенница обманула 50 омичек, продавая несуществующую одежду

Девушке грозит 5 лет тюрьмы
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В полицию обратились сразу несколько жительниц Ленинского округа. Все они рассказали одно и то же - в соцсетях они увидели страницу, которой девушка продавала одежду. Когда они выбрали модели и оплатили покупку, девушка исчезала и не отвечала.

- В ходе проверки установлены и другие потерпевшие, пострадавшие от мошеннических действий. 60 жителей Омска и Омской области в общей сложности обратились в органы внутренних дел с заявлениями о преступлении. Материальный ущерб составил 50 000 рублей, - сообщили в полиции.

Мошенницу удалось найти - ей оказалась 18-летняя жительница города Черлак. Она создала страницу и скачивала фото одежды в интернете, а после перечисления денег пропадала. На омичку завели уголовное дело, ей грозит 5 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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