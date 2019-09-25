Омские волонтеры всю ночь искали 81-летнего пенсионера, пропавшего в лесу
Мужчина уехал туда верхом на коне
Фото: «Лиза Алерт»
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Родные 81-летнего Множата Еноятовича Исимбаева сообщили о его исчезновении и просят помощи в его розысках. По информации семьи, пожилой мужчина выехал верхом на лошади в лес из деревни Рождественка Нижнеомского района Омской области 22 сентября.
Приметы: рост 167 см, глаза карие, волосы седые.
Был одет: серый брезентовый плащ, камуфлированный костюм синего цвета, черные резиновые сапоги, серая кепка.
С собой: белый конь и жеребенок.
Накануне вечером на поиски пропавшего выехали волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Судя по всему, пока пенсионер не найден.
ИСТОЧНИК KP.RU