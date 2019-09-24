Омич с ножом напал на посетителей киоска быстрого питания

СЕГОДНЯ 14:30 2019-09-24T14:30:44+03:00

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Все произошло у киоска с быстрым питанием в Октябрьском округе Омска. Компания из пяти мужчин распивала спиртное недалеко от киоска. В какой-то момент они начали выяснять отношения и громко оскорблять друг друга. Внезапно один из мужчин достал из кармана кухонный нож, принесенный из дома, и накинулся с ним на одного из обидчиков. Другим мужчинам удалось выхватить нож и вызвать полицию.

- Оперативно прибывшие сотрудники Росгвардии вызвали на место происшествия бригаду скорой помощи; пострадавший был госпитализирован в медицинское учреждение. Подозреваемый был задержан на месте, - сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Всех участников драки доставили в отделение полиции, а орудие преступления силовики изъяли. Сейчас на 34-летнего ранее судимого омича завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU