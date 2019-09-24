2019-09-24T13:19:53+03:00
Общество

Омич угнал у фермера «Газель», перевернулся на ней и сжег

На него завели уголовное дело
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омич угнал у фермера «Газель», перевернулся на ней и сжегОмич угнал у фермера «Газель», перевернулся на ней и сжегФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Омский фермер из села Сосновское в Таврическом районе утром обнаружил, что у него угнали «Газель». Мужчина обратился в полицию и машину сразу же нашли – машина оказалась перевернутая в поле в 4 километрах от села. После осмотра машины полицейские выяснили, что автомобиль кто-то поджег.

Машину нашли в поле Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Машину нашли в полеФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

- Чуть позже оперативниками был задержан 27-летний ранее судимый житель села, работавший ранее в крестьянско-фермерском хозяйстве дворником. Установлено, что гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ночью проник на охраняемую территорию хозяйства. Зная, что ключ от замка зажигания хранится в перчаточном ящике, мужчина завел двигатель, после чего выбил на полном ходу автомобилем закрытые ворота и скрылся, - рассказали в полиции.

Угонщик рассказал, что той ночью он был сильно пьян, ехал по проселочной дороге и не справился с управлением. Автомобиль оказался в кювете, и чтобы скрыть следы преступления омич поджег его. Сейчас на него завели уголовное дело по статье «Угон», также мужчине придется возмещать ущерб владельцу машины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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