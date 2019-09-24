2019-09-24T12:45:49+03:00
Общество

Омск и «Радуга» присоединились к акции «Равенство возможностей»

Поделиться:
Фото: БЦ «Радуга»Фото: БЦ «Радуга»
Изменить размер текста:

В минувшую субботу, 21 сентября, в России впервые прошла акция «Равенство возможностей». Ее цель – изменить отношение общества к «особенным» людям, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. Акцию провел московский благотворительный фонд «Равенство возможностей» при поддержке АНО «Россия – страна возможностей».

Во многих регионах акцию поддержали по-своему.

Так, в Чебоксарах 21 сентября прошел первый республиканский инклюзивный фестиваль «Равенство возможностей», который стал глобальной площадкой для взаимодействия НКО, а также творческой площадкой для всех желающих.

В Астрахани в Астраханской губернском техникуме прошла встреча студентов со сверстниками, которые имеют ограничения по здоровью, но сумели адаптироваться в обществе.

В городе Родники Ивановской области студия современного спортивного танца «Хобби-шанс» устроила инклюзивный концерт.

Благотворительный центр «Радуга» не остался в стороне и принял участие в акции. Сотрудники центра посетили своих маленьких подопечных, пообщались с детьми и вручили подарки. Среди них – трехлетний Демид, страдающий сложным генетическим заболеванием. Сейчас малыш не ходит и не говорит. Присесть он тоже не может. И даже найти удобное лежачее положение – задача практически невыполнимая. Отчего организм мальчика дал сбой предстоит выяснить врачам. А «Радуга» при поддержке друзей собрала почти 375 тысяч рублей на специализированную коляску «Кимба» с прогулочной и комнатной рамой. Все это позволит малышу чувствовать себя комфортно не только дома, но и на улице во время прогулок.

Федеральная программа «Равенство возможностей» стартовала в 2018 году. Она направлена на формирование инклюзивного общества в России. Экспертами проекта выступают известные общественные деятели, представители науки, культуры и бизнеса, в том числе Председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев, заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Владислав Даванков, генеральный директор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов и многие другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Омич угнал у фермера «Газель», перевернулся на ней и сжег
«Росводоканал Омск» напоминает потребителям о необходимости передать показания приборов учёта
В Омске из-за забытой коробки в автобусе, оцепили район
БЦ «Радуга» собирает средства на инсулиновую помпу для маленькой омички Кристины Ивановой
Омичам, поставлявшим нелегальное топливо из Казахстана дали от 7 до 8 лет тюрьмы
В Омске ожидается первый снег и гололед
В Омске ищут парня, сбежавшего из больницы
Программы дополнительного образования для школьников в действии
Омич убил знакомого ударом в лоб
Лечение грыж позвоночника без операции – возможно
Волонтеры Омского ГАУ провели акцию «Ветеран живет рядом»
Образовательная программа по кибербезопасности в Сириусе завершилась уникальным соревнованием
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по ипотечным программам
5 тонн меда задержали на границе
В Омске во время ураганного ветра дерево упало на многоэтажку
В «Почте России» разобрались с выброшенными в Омске письмами и обратились в полицию
В Омске из маршрутки высадили 11-летнего кадета, долго искавшего проездной
В Омске водитель устроил аварию с пострадавшими и сбежал
В Омске перекроют улицу Маркса
В Омске порывом ветра снова перевернуло остановку
Регоператор подарил победителям экологического квеста контейнер для отходов
Омские силачи не ушли без победы на Arnold Classic Europe 2019 в Барселоне
Корпоративный интенсив «Цифровая трансформация. Погружение»
Омские энергетики защитят линии электропередачи от грозы
Россети Сибирь #ВместеЯрче: омским школьникам презентовали сборник «Энергичные стихи»
Под Омском во время ураганного ветра сгорели 10 дач
Омич на «Лексусе» устроил аварию во дворе – пострадал 8-летний ребенок
«Росводоканал Омск» готов к зиме на 100%