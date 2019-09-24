Омск и «Радуга» присоединились к акции «Равенство возможностей»

СЕГОДНЯ 12:45 2019-09-24T12:45:49+03:00

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В минувшую субботу, 21 сентября, в России впервые прошла акция «Равенство возможностей». Ее цель – изменить отношение общества к «особенным» людям, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. Акцию провел московский благотворительный фонд «Равенство возможностей» при поддержке АНО «Россия – страна возможностей».

Во многих регионах акцию поддержали по-своему.

Так, в Чебоксарах 21 сентября прошел первый республиканский инклюзивный фестиваль «Равенство возможностей», который стал глобальной площадкой для взаимодействия НКО, а также творческой площадкой для всех желающих.

В Астрахани в Астраханской губернском техникуме прошла встреча студентов со сверстниками, которые имеют ограничения по здоровью, но сумели адаптироваться в обществе.

В городе Родники Ивановской области студия современного спортивного танца «Хобби-шанс» устроила инклюзивный концерт.

Благотворительный центр «Радуга» не остался в стороне и принял участие в акции. Сотрудники центра посетили своих маленьких подопечных, пообщались с детьми и вручили подарки. Среди них – трехлетний Демид, страдающий сложным генетическим заболеванием. Сейчас малыш не ходит и не говорит. Присесть он тоже не может. И даже найти удобное лежачее положение – задача практически невыполнимая. Отчего организм мальчика дал сбой предстоит выяснить врачам. А «Радуга» при поддержке друзей собрала почти 375 тысяч рублей на специализированную коляску «Кимба» с прогулочной и комнатной рамой. Все это позволит малышу чувствовать себя комфортно не только дома, но и на улице во время прогулок.

Федеральная программа «Равенство возможностей» стартовала в 2018 году. Она направлена на формирование инклюзивного общества в России. Экспертами проекта выступают известные общественные деятели, представители науки, культуры и бизнеса, в том числе Председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев, заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Владислав Даванков, генеральный директор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов и многие другие.

ИСТОЧНИК KP.RU