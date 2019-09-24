2019-09-24T11:46:56+03:00
Общество

Омичам, поставлявшим нелегальное топливо из Казахстана дали от 7 до 8 лет тюрьмы

Они будут сидеть в колонии строгого режима
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омичам, поставлявшим нелегальное топливо из Казахстана дали от 7 до 8 лет тюрьмыОмичам, поставлявшим нелегальное топливо из Казахстана дали от 7 до 8 лет тюрьмыФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Преступление омичи совершили еще в 2015 году. Мужчин поймали на границе с Казахстаном, когда они попытались провезти дизельное топливо низкого экологического класса. В Омской области они хотели его перепродать. На 44-летнего омича, который был организатором бизнеса, сразу завели уголовное дело. Позже выявили и его сообщников.

- Исилькульским городским судом Омской области пять членов организованной группы были признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов, совершенная организованной группой), - сообщили в УФСБ России по Омской области.

Организатору дали 7 лет и 9 месяцев тюрьмы, а его четверым сообщникам в возрасте от 30 до 37 лет – от семи лет до 7 лет и 9 месяцев тюрьмы. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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