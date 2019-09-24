2019-09-24T10:59:02+03:00
Общество

В Омске ожидается первый снег и гололед

Резкое похолодание обещают в среду
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске ожидается первый снег и гололедВ Омске ожидается первый снег и гололедФото: Мария ЛЕНЦ
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Первый снег в Омске в этом году синоптики обещают уже 25 сентября. В среду днем прогнозируют всего +7..+12 градусов тепла, а ночью столбик термометра и вовсе опустится до -1 градуса. Также согласно прогнозу Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в среду днем ожидаются осадки в виде дождя и снега.

В четверг, 26 сентября, температура воздуха днем ожидается от +7 до +12 градусов, а ночью до -3 градусов. Также ожидается дождь, снег и гололед. Минусовая температура воздуха сохраниться и в пятницу, 27 сентября.

В долгосрочных прогнозах открытых интернет-источниках мокрый снег и дождь ожидаются и на грядущих выходных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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