Омич убил знакомого ударом в лоб

СЕГОДНЯ 09:34 2019-09-24T09:34:58+03:00

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Все произошло в Знаменском районе Омской области. Омич выпивал со своим другом у него дома. В какой-то момент 29-летний друг начал ссориться с супругой и оскорблять ее. За женщину вступился омич – ему не понравились оскорбления в адрес женщины. Он ударил хозяина дома кулаком в лоб, после этого он упал и через некоторое время скончался.

Как рассказали в следственном комитете, мужчине вызывали скорую. Однако знакомый омича и его супруга соврали врачам и приехавшим полицейским об обстоятельствах произошедшего. Однако следователь через некоторое время разоблачила вранье.

Омич, убивший знакомого кулаком в лоб, уже был судим шесть раз за причинение телесных повреждений. Сейчас на 42-летнего омича завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего», ему грозит долгий тюремный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU