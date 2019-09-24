В «Почте России» разобрались с выброшенными в Омске письмами и обратились в полицию

СЕГОДНЯ 08:54 2019-09-24T08:54:26+03:00

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Напомним, накануне в соцсетях появились фото писем и квитанций, которые кто-то выбросил в кусты в районе Телевизионного завода. «Почта России» оперативно провела служебную проверку. Результаты обнародовали сегодня, 24 сентября:

– По факту обнаружения разбросанных писем на улице Гуртьева, установлено, что сотрудники «Почты России» к данному инциденту отношения не имеют , – рассказала главный специалист по корпоративным коммуникациям УФПС Омской области Вера Баринова. – Вся найденная корреспонденция принадлежит одному адресату. Квитанции на оплату коммунальных, налоговых платежей, периодическая печать, а также другая корреспонденция, которая доставляется не Почтой России, была изъята из почтового ящика адресата неустановленным лицом и выброшена. Результаты служебной проверки будут переданы в участковый пункт полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.

ИСТОЧНИК KP.RU