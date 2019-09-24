В Омске водитель устроил аварию с пострадавшими и сбежал
Авария случилась сегодня около четырех утра в районе Дома печати. Водитель на машине «Ниссан Альмера» ехал по улице Пушкина в направлении улицы Бульварная. Недалеко от здания №137 по улице Пушкина водитель не справился с управлением и на всей скорости врезался в светофор. Не получив серьезных травм, водитель бросил машину с пассажирами и сбежал с места аварии.
Как сообщили в Госавтоинспекции, в машине находились два пассажира – 21-летняя девушка и 33-летняя женщина. Им вызвали скорую, и приехавшие медики увезли их в больницу.
Сейчас в полиции ищут очевидцев ДТП, их просят позвонить по телефонам дежурной части ПДПС ГИБДД УМВД России по городу Омску (3812) 79-35-04 или 02.
ИСТОЧНИК KP.RU