2019-09-24T06:56:15+03:00
Происшествия

В Омске водитель устроил аварию с пострадавшими и сбежал

Его ищет полиция
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске водитель устроил аварию с пострадавшими и сбежалВ Омске водитель устроил аварию с пострадавшими и сбежалФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Авария случилась сегодня около четырех утра в районе Дома печати. Водитель на машине «Ниссан Альмера» ехал по улице Пушкина в направлении улицы Бульварная. Недалеко от здания №137 по улице Пушкина водитель не справился с управлением и на всей скорости врезался в светофор. Не получив серьезных травм, водитель бросил машину с пассажирами и сбежал с места аварии.

Как сообщили в Госавтоинспекции, в машине находились два пассажира – 21-летняя девушка и 33-летняя женщина. Им вызвали скорую, и приехавшие медики увезли их в больницу.

Сейчас в полиции ищут очевидцев ДТП, их просят позвонить по телефонам дежурной части ПДПС ГИБДД УМВД России по городу Омску (3812) 79-35-04 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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