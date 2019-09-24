2019-09-24T06:57:08+03:00
Общество

В Омске перекроют улицу Маркса

Дорога будет закрыта на 40 минут
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске перекроют улицу МарксаВ Омске перекроют улицу МарксаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Омский театр «Арлекин» сегодня проводит VI Международный фестиваль театров кукол «В гостях у «Арлекина». В связи с праздничными мероприятиями на 40 минут будет закрыта улица Маркса в районе остановки «Цирк».

- Сегодня, 24 сентября, с 15:00 до 15:40 по проспекту К. Маркса в районе остановки общественного транспорта «Цирк», по бульвару Победы на участке от Иртышской Набережной до улицы Серова будет прекращено движение всех видов транспорта, - сообщили в мэрии.

Для информирования участников дорожного движения будут установлены временные дорожные знаки и информационные щиты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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