В Омске порывом ветра снова перевернуло остановку

СЕГОДНЯ 04:58 2019-09-24T05:02:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Сентябрь в этом году в Омской области выдался очень ветреным. Синоптики и МЧС вот уже неделю почти каждый день предупреждают омичей о разгуле стихии.

Второй за последнее время ураган прокатился по городу накануне. Снова были повалены деревья. Не устояла и очередная остановка – на этот раз на окраине города.

– Сдуло сильным ветром старый остановочный павильон на остановке СМУ «Омскавтотранс», – рассказывает автор фото, выложенного в соцсетях.

Впрочем, к делу разрушения остановок прикладывают руку и омичи. Так, накануне неизвестные разгромили только что установленный новенький павильон на улице Транссибирской.

ИСТОЧНИК KP.RU