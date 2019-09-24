2019-09-24T05:02:58+03:00
Происшествия

В Омске порывом ветра снова перевернуло остановку

По городу прокатился еще один ураган
Анна МИКУЛА
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Фото: «Аварийный Омск», vk.comФото: «Аварийный Омск», vk.com
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Сентябрь в этом году в Омской области выдался очень ветреным. Синоптики и МЧС вот уже неделю почти каждый день предупреждают омичей о разгуле стихии.

Второй за последнее время ураган прокатился по городу накануне. Снова были повалены деревья. Не устояла и очередная остановка – на этот раз на окраине города.

– Сдуло сильным ветром старый остановочный павильон на остановке СМУ «Омскавтотранс», – рассказывает автор фото, выложенного в соцсетях.

Впрочем, к делу разрушения остановок прикладывают руку и омичи. Так, накануне неизвестные разгромили только что установленный новенький павильон на улице Транссибирской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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