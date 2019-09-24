В Омске порывом ветра снова перевернуло остановку
Сентябрь в этом году в Омской области выдался очень ветреным. Синоптики и МЧС вот уже неделю почти каждый день предупреждают омичей о разгуле стихии.
Второй за последнее время ураган прокатился по городу накануне. Снова были повалены деревья. Не устояла и очередная остановка – на этот раз на окраине города.
– Сдуло сильным ветром старый остановочный павильон на остановке СМУ «Омскавтотранс», – рассказывает автор фото, выложенного в соцсетях.
Впрочем, к делу разрушения остановок прикладывают руку и омичи. Так, накануне неизвестные разгромили только что установленный новенький павильон на улице Транссибирской.
ИСТОЧНИК KP.RU