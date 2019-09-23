СЕГОДНЯ 14:29 2019-09-23T14:29:32+03:00

Под Омском во время ураганного ветра сгорели 10 дач Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Изменить размер текста: A A

Серьезный пожар произошел накануне во второй половине дня во время ураганного ветра. Все случилось в садоводческом товариществе недалеко от деревни Половинка в Омском районе. Из-за сильного ветра линии электропередач колыхались, вызывая искры. Искры посыпались на сухую траву, и возник сильный пожар. Огонь охватил почти 4 тысячи квадратных метров и перебросился на дачные домики.

В пресс-службе МЧС уточнили, что тушение пожара заняло около семи часов. На месте работали 9 пожарных машин и 31 спасатель. Огонь почти полностью уничтожил 10 дачных домиков. О пострадавших в пожаре пока не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU