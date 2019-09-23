2019-09-23T12:14:40+03:00
Общество

Жители двух округов Омска могут остаться на зиму без отопления

Там не готовы документы для подключения тепла
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Жители двух округов Омска могут остаться на зиму без отопленияЖители двух округов Омска могут остаться на зиму без отопленияФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Грубые нарушения прокуратура нашла в Ленинском и Советском округах Омска. Как оказалось, администрации этих округов не торопятся с оформлением паспортов готовности потребителей к отопительному сезону.

- В текущем году прокуратурой города Омска установлено, что комиссиями по проверке готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Советского и Ленинского административных округов города Омска, не планировалось подписание паспортов готовности к отопительному периоду по каждому объекту проверки согласно действующему законодательству, - сообщили в прокуратуре.

Без подписанных документов жители городка Нефтяников и Ленинского округа могут остаться без отопления. Сейчас после предостережения прокуратуры главы округов должны подготовить соответствующие документы.

Напомним, отопление в домах Омска дадут после того, как в городе среднесуточная температура в течении 5 дней составит не больше 8 градусов. Предварительно, отопление могут дать 25 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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