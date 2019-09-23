Омич, задолжавший 200 тысяч по алиментам, отправился в тюрьму

СЕГОДНЯ 11:02 2019-09-23T11:02:54+03:00

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После развода маленький сынишка омича остался с его бывшей женой. По решению суда мужчина должен был выплачивать алименты на содержание ребенка. Однако он нигде официально не работал, и поэтому накопил долг в 222 тысячи рублей. После того, как мама мальчика снова обратилась в суд, горе-папу обязали отработать 80 часов, чтобы хоть что-то перечислить ребенку. Однако на обязательные работы мужчина не явился.

Как рассказали в пресс-службе УФССП по Омской области, омича вновь осудили. Ему назначили 5 суток ареста, после которых он должен был приступить к работам. Однако после отбывания наказания он вновь не нашел работу, чтобы вернуть долг сыну. По решению суда омича вновь арестовали – пока на 15 суток, однако позднее ему может грозить куда более суровое наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU