2019-09-23T11:02:54+03:00
Общество

Омич, задолжавший 200 тысяч по алиментам, отправился в тюрьму

Там он проведет 15 суток
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
Омич, задолжавший 200 тысяч по алиментам, отправился в тюрьмуОмич, задолжавший 200 тысяч по алиментам, отправился в тюрьмуФото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

После развода маленький сынишка омича остался с его бывшей женой. По решению суда мужчина должен был выплачивать алименты на содержание ребенка. Однако он нигде официально не работал, и поэтому накопил долг в 222 тысячи рублей. После того, как мама мальчика снова обратилась в суд, горе-папу обязали отработать 80 часов, чтобы хоть что-то перечислить ребенку. Однако на обязательные работы мужчина не явился.

Как рассказали в пресс-службе УФССП по Омской области, омича вновь осудили. Ему назначили 5 суток ареста, после которых он должен был приступить к работам. Однако после отбывания наказания он вновь не нашел работу, чтобы вернуть долг сыну. По решению суда омича вновь арестовали – пока на 15 суток, однако позднее ему может грозить куда более суровое наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Росводоканал Омск» готов к зиме на 100%
Жители двух округов Омска могут остаться на зиму без отопления
В Омске из-за многочисленных нарушений пожарной безопасности закрыли молодежный центр «Химик»
Постоялец омской гостиницы пытался украсть телевизор, спустив его на простынях из окна
Омич застрелил в соседа, выглянувшего в окно
Омич застал супругу с любовником и убил соперника
Омичи обнаружили 3-летнего малыша, гулявшего возле дороги без взрослых
Почему болит спина?
Управлением Россельхознадзора по Омской области уничтожено 1,5 центнера опасного мяса
В Омске за 11 краснокнижных осетров будут судить пенсионера
В Омской области обнаружили очаг бешенства
Синоптики рассказали, какой в Омске будет зима
В Омске недалеко от аэропорта появится остановка
«Почта России» прокомментировала инцидент с выброшенными в Омске письмами и квитанциями
В Омске будут судить экс-полицейского за разглашение гостайны
В Омске из горящей многоэтажки спасли 40 человек
Омич на иномарке сбил 8-летнего ребенка на велосипеде
Омичей возмутили выброшенные почтальоном письма и квитанции
Перестрелка в омском кафе: Трое посетителей с ранениями в больнице
В Омске момент ДТП на виадуке, где постоянно бьются машины, попал на видео