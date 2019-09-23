В Омске из-за многочисленных нарушений пожарной безопасности закрыли молодежный центр «Химик»
Сотрудники регионального МЧС совместно с прокуратурой проверили, как в областном молодежном центре «Химик» соблюдаются правила пожарной безопасности. Выяснилось, что дела с этим в здании обстоят не слишком хорошо, там нашли 40 нарушений.
Прокуратура обратилась с этими материалами в суд с требованием признать эксплуатацию помещения незаконной.
– Вступившим в законную силу решением суда требования прокуратуры о запрете осуществления ОМЦ «Химик» деятельности по эксплуатации ряда помещений, используемых для оказания развлекательных услуг, до полного устранения нарушений требований пожарной безопасности, удовлетворены, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры области.
ИСТОЧНИК KP.RU