В Омске из-за многочисленных нарушений пожарной безопасности закрыли молодежный центр «Химик»

СЕГОДНЯ 10:45 2019-09-23T10:45:13+03:00

Он не будет работать до полного устранения всех найденных недочетов

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Сотрудники регионального МЧС совместно с прокуратурой проверили, как в областном молодежном центре «Химик» соблюдаются правила пожарной безопасности. Выяснилось, что дела с этим в здании обстоят не слишком хорошо, там нашли 40 нарушений.

Прокуратура обратилась с этими материалами в суд с требованием признать эксплуатацию помещения незаконной.

– Вступившим в законную силу решением суда требования прокуратуры о запрете осуществления ОМЦ «Химик» деятельности по эксплуатации ряда помещений, используемых для оказания развлекательных услуг, до полного устранения нарушений требований пожарной безопасности, удовлетворены, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры области.

ИСТОЧНИК KP.RU