2019-09-23T10:15:45+03:00
Происшествия

Омич застрелил в соседа, выглянувшего в окно

Ему дали 10 лет тюрьмы
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
Омич застрелил в соседа, выглянувшего в окноОмич застрелил в соседа, выглянувшего в окноФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Все произошло в деревне Рождественка в Оконешниковском районе Омской области. У 58-летнего омича произошел серьезный конфликт с его соседями. В какой-то момент мужчина достал ружье и стал стрелять в землю прямо под ногами у соседей. Обескураженные односельчане убежали, а омич, тем временем, увидел в окне другого соседа. Не долго думая, он выстрелил прямо в него. Мужчина от полученных травм скончался на месте. Как рассказал полицейским омич, сосед в окне когда-то ударил его кулаком по лицу, поэтому он решил ему отомстить.

- Несмотря на частичное признание вины, стороной государственного обвинения суду представлены исчерпывающие доказательства, вследствие чего суд приговорил виновного к окончательному наказанию в виде 9 лет 7 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Росводоканал Омск» готов к зиме на 100%
Жители двух округов Омска могут остаться на зиму без отопления
Омич, задолжавший 200 тысяч по алиментам, отправился в тюрьму
В Омске из-за многочисленных нарушений пожарной безопасности закрыли молодежный центр «Химик»
Постоялец омской гостиницы пытался украсть телевизор, спустив его на простынях из окна
Омич застал супругу с любовником и убил соперника
Омичи обнаружили 3-летнего малыша, гулявшего возле дороги без взрослых
Почему болит спина?
Управлением Россельхознадзора по Омской области уничтожено 1,5 центнера опасного мяса
В Омске за 11 краснокнижных осетров будут судить пенсионера
В Омской области обнаружили очаг бешенства
Синоптики рассказали, какой в Омске будет зима
В Омске недалеко от аэропорта появится остановка
«Почта России» прокомментировала инцидент с выброшенными в Омске письмами и квитанциями
В Омске будут судить экс-полицейского за разглашение гостайны
В Омске из горящей многоэтажки спасли 40 человек
Омич на иномарке сбил 8-летнего ребенка на велосипеде
Омичей возмутили выброшенные почтальоном письма и квитанции
Перестрелка в омском кафе: Трое посетителей с ранениями в больнице
В Омске момент ДТП на виадуке, где постоянно бьются машины, попал на видео