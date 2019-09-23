Омич застрелил в соседа, выглянувшего в окно

СЕГОДНЯ 10:15 2019-09-23T10:15:45+03:00

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Все произошло в деревне Рождественка в Оконешниковском районе Омской области. У 58-летнего омича произошел серьезный конфликт с его соседями. В какой-то момент мужчина достал ружье и стал стрелять в землю прямо под ногами у соседей. Обескураженные односельчане убежали, а омич, тем временем, увидел в окне другого соседа. Не долго думая, он выстрелил прямо в него. Мужчина от полученных травм скончался на месте. Как рассказал полицейским омич, сосед в окне когда-то ударил его кулаком по лицу, поэтому он решил ему отомстить.

- Несмотря на частичное признание вины, стороной государственного обвинения суду представлены исчерпывающие доказательства, вследствие чего суд приговорил виновного к окончательному наказанию в виде 9 лет 7 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU