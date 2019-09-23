Омич застал супругу с любовником и убил соперника

СЕГОДНЯ 09:50 2019-09-23T09:50:21+03:00

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Все произошло на улице 5-я Станционная на Московке поздно вечером. 35-летний омич вернулся в квартиру, в которой он жил со своей сожительницей. Там он обнаружил свою возлюбленную в постели с любовником и сильно разозлился. Мужчина схватил кухонный нож и набросился на соперника. Он нанес несколько ударов, а после продолжил выпивать со своей сожительницей.

Как рассказали в пресс-службе следственного комитета, 35-летний любовник женщины от полученных травм скончался на месте. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а подозреваемого вскоре заключат под стражу. Сейчас его допрашивают следователи.

ИСТОЧНИК KP.RU