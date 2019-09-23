2019-09-23T09:39:30+03:00
Общество

Омичи обнаружили 3-летнего малыша, гулявшего возле дороги без взрослых

Благодаря неравнодушным людям ребенка вернули родственникам
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/omsk_liveФото: vk.com/omsk_live
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На окраине города омичи заметили маленького мальчика, который выглядел явно растерянным и заблудившимся. Неравнодушные люди решили помочь ребенку и начали искать его родных.

– Как можно быть настолько безответственными родителями, – пишет автор поста, размещенного в паблике «Омск Live». – В районе 14 часов, встретили мальчишку возле пешеходника на Фугенфирова. Хотел перебежать дорогу. Одет неопрятно, грязный. На вид – года 3-4, разговаривать не умеет, лопочет что-то на своем. Вокруг поспрашивали, никто ничего не знает, не видел. Накормили, напоили его. Вызвали сотрудников полиции, малого забрали.

Впрочем, многие комментаторы заметили, мальчик одет вполне нормально, но вот тревогу автора сообщения тоже разделили.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, родственников малыша нашли, его уже отвезли домой к бабушке. С семьей мальчика провели профилактическую беседу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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