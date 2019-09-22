2019-09-22T14:24:40+03:00
Происшествия

Перестрелка в омском кафе: Трое посетителей с ранениями в больнице

К делу подключилась полиция
Станислав МУХИН
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Перестал был томным вечер в одном из заведений города накануне. В ночь с субботы на воскресенье в кафе на улице Окружная дорога произошел конфликт между двумя группами отдыхающих. Разгоряченные алкоголем посетители не смогли решить разногласия миром. В итоге дело дошло до перестрелки. Сразу троих гостей пришлось везти из кафе прямо в больницу. Об этом сообщает омская полиция.

- Ночью в медучреждение доставлены трое жителей г. Омска 85,87,89 г.р.. с огнестрельными ранениями. Предварительно установлено, что травмы получены в результате конфликта с двумя неизвестными возле кафе на ул. Окружная дорога, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе УМВД по Омской области.

По факту перестрелки проводится проверка. Скорее всего, позже будет заведено уголовное дело. Пока же полицейские выясняют подробности конфликта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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