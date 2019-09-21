В Омске мужчину переехал поезд

СЕГОДНЯ 12:33 2019-09-21T12:35:02+03:00

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Все произошло на железнодорожных путях под путепроводом на улице 15-я Рабочая. Мужчину, переходившего пути, сбил поезд накануне вечером, около девяти часов. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

- Только что под новым мостом на телевизионку поезд переехал человека, - написал кто-то из местных жителей.

Омич рассказал, что мужчина был сильно пьян, поэтому он не успел среагировать на гудки приближающегося поезда. Мужчине сразу же вызвали скорую, он чудом остался жив. Омича с серьезными травмами увезли в больницу. Во всех обстоятельствах произошедшего сейчас разбирается полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU