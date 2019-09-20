23-летняя омичка скончалась после несложной операции по удалению рубцов

СЕГОДНЯ 08:47 2019-09-20T08:50:41+03:00

Экс-врача будут судить за причинение смерти по неосторожности. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Теперь уже бывший врач-онколог омского онкодиспансера почему-то решил заняться пластическими операциями. Не имея ни профильных знаний, ни опыта, в нарушение регламента мужчина взялся удалять келлоидные рубцы у 23-летней девушки. В результате врач неправильно рассчитал дозировку лидокаина, пациентка потеряла сознание и через месяц скончалась в больнице.

– Вину в совершении инкриминируемого преступления бывший медицинский работник не признал, – рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. – После вручения ему копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Бывшего медика обвиняют по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

ИСТОЧНИК KP.RU