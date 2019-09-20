23-летняя омичка скончалась после несложной операции по удалению рубцов
Теперь уже бывший врач-онколог омского онкодиспансера почему-то решил заняться пластическими операциями. Не имея ни профильных знаний, ни опыта, в нарушение регламента мужчина взялся удалять келлоидные рубцы у 23-летней девушки. В результате врач неправильно рассчитал дозировку лидокаина, пациентка потеряла сознание и через месяц скончалась в больнице.
– Вину в совершении инкриминируемого преступления бывший медицинский работник не признал, – рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. – После вручения ему копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
Бывшего медика обвиняют по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).
ИСТОЧНИК KP.RU