СЕГОДНЯ 08:44 2019-09-20T08:44:51+03:00

Для этого она взяла несколько кредитов [видео]

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Омичке позвонил неизвестный и представился сотрудником службы по расследованию финансовых преступлений. Он рассказал омичке, что ей положена компенсация в 600 тысяч рублей за приобретенные некачественные товары в интернет-магазине. Пенсионерка на радостях согласилась сделать все, что ей скажет мошенник.

За передачу дела ее сначала попросили перевести почти 10 тысяч рублей, а затем сказали, что сумма компенсации составляет 480 тысяч, однако получить ее можно только сертификатом в 600 тысяч, а разницу нужно доплатить. Пенсионерка взяла кредит и снова перевела деньги. В следующий раз ее попросили заплатить больше 100 тысяч за инкассаторскую машину, которая привезет ей деньги.

Как рассказали в полиции, об обмане пенсионерка догадалась только когда не получила никаких выплат. К правоохранителям ее отвели родственники, которым она призналась во всем спустя некоторое время.

Мошенников пока найти не удалось, общая сумма переведенных обманщикам средств составила 285 тысяч рублей – омичка взяла на это два кредита и использовала свои накопления. В полиции завели уголовное дело.

Омская пенсионерка перевела мошенникам 300 тысяч в надежде на полмиллиона.

ИСТОЧНИК KP.RU