2019-09-20T08:15:23+03:00
Происшествия

Омич жестоко изрезал ножом свою супругу

Все произошло в Полтавском районе
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омич жестоко изрезал ножом свою супругуОмич жестоко изрезал ножом свою супругуФото: Иван ВИСЛОВ
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Семейный конфликт между супругами возник накануне в одном из частных домов в Полтавском районе. Муж омички в порыве гнева схватил кухонный нож и набросился на женщину. Она не смогла вырваться и увернуться от ударов, поэтому получила множественные ножевые ранения. По всей видимости, вид истекающей кровью женщины испугал супруга, поэтому он вызвал ей скорую. С многочисленными ранениями 56-летнюю женщину увезли в больницу.

Как рассказали в пресс-службе полиции, супруга потерпевшей уже задержали. Оперативники изъяли орудие преступления, а следователи сейчас пытаются выяснить, что же стало причиной конфликта. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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