Омич жестоко изрезал ножом свою супругу
Семейный конфликт между супругами возник накануне в одном из частных домов в Полтавском районе. Муж омички в порыве гнева схватил кухонный нож и набросился на женщину. Она не смогла вырваться и увернуться от ударов, поэтому получила множественные ножевые ранения. По всей видимости, вид истекающей кровью женщины испугал супруга, поэтому он вызвал ей скорую. С многочисленными ранениями 56-летнюю женщину увезли в больницу.
Как рассказали в пресс-службе полиции, супруга потерпевшей уже задержали. Оперативники изъяли орудие преступления, а следователи сейчас пытаются выяснить, что же стало причиной конфликта. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU