2019-09-20T07:12:43+03:00
Происшествия

Из-за ураганного ветра 19 поселков в Омской области остались без света

Там оборвало провода
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Из-за ураганного ветра 19 поселков в Омской области остались без светаИз-за ураганного ветра 19 поселков в Омской области остались без светаФото: vk.com
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По Омской области сегодня ночью прошелся ураганный ветер. В Омске сносило остановки, падали деревья и светофоры, срывало провода. Однако масштабных отключений электричества из-за непогоды в областном центре удалось избежать.

Но жителям Тарского и Большереченского района повезло меньше – там до сих пор не устранили последствия ночной бури. Порывами ветра, скорость которого достигала 24-26 метров в секунду, в некоторых населенных пунктах там срывало провода, поэтому жители 19 поселков остались без света.

Как сообщили в пресс-службе подразделения Омского филиала «Россети Сибирь», сейчас 16 бригад в которых около 48 человек устраняют последствия. Работать электрикам мешает заболоченная местность – до некоторых аварийных участков сложно добраться.

Отметим, что накануне жители Тюкалинска просидели без света около 18 часов – там произошла поломка на подстанции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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