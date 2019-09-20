В Омске порывом ветра унесло остановочный павильон

СЕГОДНЯ 05:43 2019-09-20T05:44:55+03:00

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Как и предупреждали синоптики и МЧС, в ночь с 19 на 20 сентября Омск накрыл штормовой ветер. Ущерб от разгула стихии еще предстоит подсчитать коммунальным службам города, которые сегодня будут разбираться с последствиями урагана. А омичи уже начали выкладывать фото того, что натворил ветер. Например, такое происшествие случилось в городке Нефтяников.

– От «Кристалла» на «Химик» – остановка слетела на проезжую часть от сильного ветра, – рассказывает подписчица паблика «Омск ВК», выложившая фото инцидента в соцсети. – Благо, я успела среагировать и увернуться от препятствия.

ИСТОЧНИК KP.RU