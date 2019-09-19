Жители Тюкалинска из-за аварии остались без света

СЕГОДНЯ 07:09 2019-09-19T07:09:43+03:00

Сейчас ее последствия устраняют, часть домов уже подключили к электроэнергии

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Авария с отключением света произошла сегодня ночью в Тюкалинском районе. Из-за проблем на подстанции без света остались жители райцентра и частично дома в некоторых селах. Все случилось, когда люди спали.

- Шесть бригад Омского филиала «Россети Сибирь» сразу же приступили к устранению технологического нарушения. В 5.11 потребители Тюкалинского района частично были запитаны по основной сети. На время проведения восстановительных работ электроснабжение потребителей организовывается от резервных источников, - уточнили в пресс-службе «Россети Сибирь».

Почти во все социально значимые объекты свет дали в первую очередь. Устранение аварии продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU