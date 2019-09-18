10 машин тушат пожар в частном секторе на окраине Омска

СЕГОДНЯ 14:09 2019-09-18T14:17:30+03:00

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Крупный пожар произошел сегодня, 18 сентября, в Амурском поселке. На улице 7-й Ремесленной горел двухэтажный дом размером 10 на 10 метров.

– В 15.16 поступило сообщение о пожаре в Центральном округе, – сообщили в пресс-службе регионального УМВД. – На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения в 15.20 наблюдалось открытое горение на площади 100 квадратных метров. Была угроза перехода огня на надворные постройки и рядом стоящий частный дом. Огонь перекинулся на веранду размером 4 на 5 метров и одноэтажный жилой дом. Общая площадь пожара составила 200 квадратных метров.

Также сообщается, что на месте происшествия работают 44 человека личного состава и 10 единиц техники. В 15.59 пожар локализован, в 16.13 ликвидировано открытое горение.

По предварительным данным, ЧП обошлось без жертв и пострадавших.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области

ИСТОЧНИК KP.RU