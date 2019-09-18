Омичей предупреждают о штормовом ветре

СЕГОДНЯ 13:44 2019-09-18T13:44:37+03:00

Его порывы будут достигать 24 метров в секунду

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Сотрудники МЧС снова предупреждают омичей об усилении ветра. На этот раз, по прогнозам Обь-Иртышского УГМС, завтра, 19 сентября, днем его порывы будут достигать 24 м/с.

По шкале Бофорта, это считается штормом. То есть, такой ветер может ломать большие ветки деревьев и срывать покрытие с крыш.

С связи с этим горожан просят быть осторожнее и соблюдать элементарные правила безопасности.

Парковаться вдали от высоких деревьев, фонарных столбов и линий электропередач. Также необходимо убрать вещи, которые при падении могут нанести травмы людям, с крыш, балконов, лоджий и подоконников. Уходя из дома, закрывайте окна, балконные двери, выключайте электроприборы.

При возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций следует немедленно сообщить по телефону «101».

ИСТОЧНИК KP.RU