2019-09-18T13:21:22+03:00
Общество

В Калачинске горит свалка: люди жалуются на невыносимую вонь

На месте работают сотрудники МЧС
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/hello_kalachinskФото: vk.com/hello_kalachinsk
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Жители Калачинска жалуются на ЧП, которое случилось на въезде в их город. Там загорелась свалка бытовых отходов. Судя по фото, выложенным очевидцами в соцсети, ситуация выглядит довольно апокатиптично. Горы мусора не просто дымят, они охвачены пламенем, которое видно издалека.

– Мы живем на улице Заовражной, и огонь кажется близко, страшно, – делится опасениями Виктория Шиляева.

– Запах во всем городе, – жалуется Виктория Шиляева.

– Страшно подумать, если ветер поменяется! – негодует Галина Ивашкевич.

Фото: vk.com/hello_kalachinsk

Фото: vk.com/hello_kalachinsk

По информации регионального МЧС, угрозы перехода огня на жилые дома нет, на месте работают пожарные.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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