2019-09-18T12:27:02+03:00
Общество

В Омске месяц искали грабителя, обворовывающего киоски с шаурмой

Он похищал всю выручку
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске месяц искали грабителя, обворовывающего киоски с шаурмойВ Омске месяц искали грабителя, обворовывающего киоски с шаурмойФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Преступления омич начал совершать еще в начале августа – в полицию обратились сразу несколько владельцев киосков по продаже быстрого питания и овощей. Ночью к ним в киоски пробирался неизвестный, он отжимал пластиковые окна и забирал всю оставленную выручку.

В полиции рассказали, что по характеру проникновения в помещение эксперты поняли, что преступления совершал один и тот же человек. Всего омичу удалось украсть около 17 тысяч рублей. По записям с видеокамер стражи порядка установили личность преступника, однако найти его оперативники смогли только через месяц – омич все время менял место жительства. 28-летнего мужчину задержали на улице Панфилова.

Сейчас омича отправили в СИЗО, где он будет дожидаться окончания следствия. На него завели несколько уголовных дел, уже известно, что он причастен, по меньшей мере, к семи кражам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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