В Омске месяц искали грабителя, обворовывающего киоски с шаурмой
Преступления омич начал совершать еще в начале августа – в полицию обратились сразу несколько владельцев киосков по продаже быстрого питания и овощей. Ночью к ним в киоски пробирался неизвестный, он отжимал пластиковые окна и забирал всю оставленную выручку.
В полиции рассказали, что по характеру проникновения в помещение эксперты поняли, что преступления совершал один и тот же человек. Всего омичу удалось украсть около 17 тысяч рублей. По записям с видеокамер стражи порядка установили личность преступника, однако найти его оперативники смогли только через месяц – омич все время менял место жительства. 28-летнего мужчину задержали на улице Панфилова.
Сейчас омича отправили в СИЗО, где он будет дожидаться окончания следствия. На него завели несколько уголовных дел, уже известно, что он причастен, по меньшей мере, к семи кражам.
ИСТОЧНИК KP.RU